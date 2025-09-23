Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК Трое человек сбежали из Калушского ТЦК после нападения на него группы лиц

В Ивано-Франковске неизвестные напали на местный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и освободили трех военнообязанных, сообщила пресс-служба ТЦКУ. Атака произошла 22 сентября в Калушском районе.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из ТЦК. Данный чат-бот был создан для помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, а также для добровольной сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам волонтеров, благодаря нему оружие сложили уже десятки солдат.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека.