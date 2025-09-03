Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:14

Появились кадры пожара на крупном складе в Ивано-Франковске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ивано-Франковске горят склады, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Площадь пожара составляет около девяти тысяч квадратных метров. Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Горят складские помещения в трех очагах на общей площади около девяти тысяч квадратных метров, — сказано в сообщении.

Глава Калушского городского совета в Ивано-Франковской области Андрей Найда тем временем сообщил, что 3 сентября закрываются школы и детсады. Их работа возобновится, пока специалисты не проверят качество воздуха.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, российские войска строго следуют плану, атакуя лишь объекты военно-промышленного комплекса.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев между тем заявил, что российские войска нацелены на всю военную инфраструктуру Украины. В список целей входят аэродромы, учебные базы для иностранных наемников и предприятия оборонной промышленности.

Как в свою очередь отметил депутат ГД Анатолий Вассерман, украинская сторона не в состоянии обеспечить безопасность военных поставок через черноморские порты от атак российской армии. Он подчеркнул, что, несмотря на критическую важность этих грузов для ВСУ, их транспортировка остается крайне ненадежной.

Украина
пожары
склады
Ивано-Франковск
