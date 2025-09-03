В Ивано-Франковске горят склады, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Площадь пожара составляет около девяти тысяч квадратных метров. Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Горят складские помещения в трех очагах на общей площади около девяти тысяч квадратных метров, — сказано в сообщении.

Глава Калушского городского совета в Ивано-Франковской области Андрей Найда тем временем сообщил, что 3 сентября закрываются школы и детсады. Их работа возобновится, пока специалисты не проверят качество воздуха.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, российские войска строго следуют плану, атакуя лишь объекты военно-промышленного комплекса.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев между тем заявил, что российские войска нацелены на всю военную инфраструктуру Украины. В список целей входят аэродромы, учебные базы для иностранных наемников и предприятия оборонной промышленности.

Как в свою очередь отметил депутат ГД Анатолий Вассерман, украинская сторона не в состоянии обеспечить безопасность военных поставок через черноморские порты от атак российской армии. Он подчеркнул, что, несмотря на критическую важность этих грузов для ВСУ, их транспортировка остается крайне ненадежной.