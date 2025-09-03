Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе

Казахстанская певица Азода в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что на нее напал отец бывшего мужа во время выступления на свадьбе. Она опубликовала видео, на котором запечатлен момент избиения.

Я надеюсь, что этот человек будет наказан в соответствии с законом, — отметила артистка.

На кадрах видно, как мужчина ударяет Азоду с микрофоном в руках. Певица падает на пол, и другой гость бросается ей на помощь.

