03 сентября 2025 в 20:48

Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе

Певицу Азоду избил бывший свекор во время выступления на свадьбе в Казахстане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казахстанская певица Азода в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что на нее напал отец бывшего мужа во время выступления на свадьбе. Она опубликовала видео, на котором запечатлен момент избиения.

Я надеюсь, что этот человек будет наказан в соответствии с законом, — отметила артистка.

На кадрах видно, как мужчина ударяет Азоду с микрофоном в руках. Певица падает на пол, и другой гость бросается ей на помощь.

Ранее президент культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие» 71-летний актер Александр Поляков рассказал, что подвергся жестокому избиению в Санкт-Петербурге. Он получил травмы лица и головы. По словам артиста, до избиения у него произошел конфликт с гаражным кооперативом. Поляков уверен, что нападение связано именно с этим.

До этого группа подростков на питбайках избила бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина в поселке Верх-Нейвинский. Дети регулярно мешали занятиям на лыжной базе и игнорировали замечания по поводу безопасности.

певицы
Казахстан
избиения
нападения
свадьбы
