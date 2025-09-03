Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 21:21

NEWS.ru предлагает приготовить соленые помидоры с необычными ингредиентами. Добавляем лайм и фенхель!

Нужны: томаты сорта «черри блэк» — 600 г, лайм — 1 шт., фенхель свежий — 150 г (1/2 луковицы), чеснок фиолетовый — 4 зубца (20 г), укроп семенной — 2 зонтика (15 г), лист вишни — 5 шт. (8 г), перец розовый горошком — 8 шт. (5 г), соль морская — 35 г, вода негазированная — 800 мл.

Соленые помидоры на зиму готовятся так: прокалываем плодоножку томатов иглой для равномерного просаливания, лайм режем кольцами толщиной 3 мм вместе с цедрой. Фенхель нарежьте пластинами вдоль волокон.

На дно эмалированной посуды уложите листья вишни, зонтики укропа, розовый перец. Чередуйте слои томатов, колец лайма, пластин фенхеля и зубчиков чеснока.

Рассол для помидоров готовится так: доводим до кипения воду, растворяем в ней соль и охлаждаем до +18 °C. Залейте овощи холодным рассолом. Установите деревянный гнет и ферментируйте при +20 °C 48 часов. Ежедневно удаляйте образующуюся пену.

Переложите соленые помидоры на зиму в чистые банки, залейте профильтрованным рассолом. Храните при +4 °C.

Ранее NEWS.ru рассказывал о маринованных помидорах с грушей.

общество
кулинария
домашние заготовки
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
