Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба Кремля. Ближайшие два дня глава государства проведет в Дальневосточном федеральном округе.

Путин запланировал совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Также российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее глава государства посещал Пекин, где прошел грандиозный военный парад в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие стало самым масштабным торжеством такого рода в истории КНР и дало повод иностранным наблюдателям отметить специфику китайской армии и ВПК.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров президента РФ с зарубежными делегациями в Китае состоялся традиционный обмен подарками. Он подчеркнул, что многие иностранные представители преподнесли главе государства символические дары, в то время как российская сторона также вручила презенты партнерам через протокольные службы.