Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 21:20

Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке

Путин приземлился во Владивостоке после визита в Китай

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Владивостока, сообщает пресс-служба Кремля. Ближайшие два дня глава государства проведет в Дальневосточном федеральном округе.

Путин запланировал совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Также российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее глава государства посещал Пекин, где прошел грандиозный военный парад в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие стало самым масштабным торжеством такого рода в истории КНР и дало повод иностранным наблюдателям отметить специфику китайской армии и ВПК.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров президента РФ с зарубежными делегациями в Китае состоялся традиционный обмен подарками. Он подчеркнул, что многие иностранные представители преподнесли главе государства символические дары, в то время как российская сторона также вручила презенты партнерам через протокольные службы.

Россия
Владимир Путин
визиты
Владивосток
Дальний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.