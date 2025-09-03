Подростки на питбайках избили бывшего тренера сборной России

В поселке Верх-Нейвинский группа подростков на питбайках избила бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина, сообщает РИА Новости со ссылкой на призера Олимпийских игр Ивана Алыпова. По его словам, дети регулярно мешали занятиям на лыжной базе и игнорировали замечания по поводу безопасности.

В понедельник, 1 сентября, Пятыгин с воспитанниками отправился на тренировку. Тренер сделал замечание группе подростков на питбайках, но получил агрессивный ответ. Чтобы обезопасить детей, мужчина вытащил топливозаборную трубку у одного питбайка, уточнил Алыпов.

Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад, и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места, где Пятыгин ожидал детей, окружив его, повалили на землю и, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму и вмешательству своих подопечных избиение удалось остановить, — уточнил Алыпов.

На место вызвали сотрудников полиции, идут опросы. У Пятыгина зафиксированы множественные гематомы, возможно, сломаны ребра.

