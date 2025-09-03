Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 21:23

В Израиле почтили память героев Второй мировой войны

Фото: t.me/RussiaInIsrael

Памятные церемонии в честь воинов, сражавшихся против милитаристской Японии во Второй мировой войне, прошли в Израиле в связи с 80-й годовщиной ее окончания, сообщает ТАСС. В Иерусалиме венки и цветы были возложены к монументу «Свеча памяти», посвященному подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняли участие послы и дипломаты России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Мьянмы, а также представители МИД Израиля и местных ветеранских организаций. Выступая перед собравшимися, посол России в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул важность сохранения исторической памяти о миллионах жертв Второй мировой войны.

Сегодня хорошо известны зверства, которые творили нацисты в созданных ими лагерях смерти, а также японские милитаристы, ставившие поражающие своей жестокостью опыты на мирных людях. Основной удар на себя приняли СССР и Китай, заплатившие чрезвычайно высокую цену за свободу своих государств и других народов, — сказал он.

Посол напомнил, что, по имеющимся оценкам, в годы Второй мировой войны погибли около 27 млн советских граждан. Кроме того, героическое сопротивление китайского народа японским захватчикам с самого начала агрессии 1931 года унесло 37 млн жизней.

Еще одна церемония памяти состоялась в приморском городе Нетания с участием российского посла, дипломатов, военных атташе и ветеранов. Там цветы и венки возложили к монументу «Крылья Победы», посвященному Победе Красной армии над нацистской Германией.

Ранее президент России Владимир Путин посещал Пекин, где прошел грандиозный военный парад в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие стало самым масштабным торжеством такого рода в истории КНР и дало повод иностранным наблюдателям отметить специфику китайской армии и ВПК.

Израиль
Вторая Мировая война
памятники
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.