В Израиле почтили память героев Второй мировой войны

Памятные церемонии в честь воинов, сражавшихся против милитаристской Японии во Второй мировой войне, прошли в Израиле в связи с 80-й годовщиной ее окончания, сообщает ТАСС. В Иерусалиме венки и цветы были возложены к монументу «Свеча памяти», посвященному подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняли участие послы и дипломаты России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Мьянмы, а также представители МИД Израиля и местных ветеранских организаций. Выступая перед собравшимися, посол России в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул важность сохранения исторической памяти о миллионах жертв Второй мировой войны.

Сегодня хорошо известны зверства, которые творили нацисты в созданных ими лагерях смерти, а также японские милитаристы, ставившие поражающие своей жестокостью опыты на мирных людях. Основной удар на себя приняли СССР и Китай, заплатившие чрезвычайно высокую цену за свободу своих государств и других народов, — сказал он.

Посол напомнил, что, по имеющимся оценкам, в годы Второй мировой войны погибли около 27 млн советских граждан. Кроме того, героическое сопротивление китайского народа японским захватчикам с самого начала агрессии 1931 года унесло 37 млн жизней.

Еще одна церемония памяти состоялась в приморском городе Нетания с участием российского посла, дипломатов, военных атташе и ветеранов. Там цветы и венки возложили к монументу «Крылья Победы», посвященному Победе Красной армии над нацистской Германией.

Ранее президент России Владимир Путин посещал Пекин, где прошел грандиозный военный парад в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие стало самым масштабным торжеством такого рода в истории КНР и дало повод иностранным наблюдателям отметить специфику китайской армии и ВПК.