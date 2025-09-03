Вооруженные силы Украины в месяц теряют как минимум 11 тысяч солдат убитыми и раненными, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. Таким образом он ответил на слова украинского волонтера Тараса Чмута о том, что за день умирают 18 представителей ВСУ, а 273 получают ранения.

Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3 000 в месяц, а также примерно 8 000 раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт. А статистика потерь даже еще и занижена, — сказал источник.

Ранее хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Между тем президент РФ Владимир Путин сказал, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» в вопросах урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что при необходимости Москва готова добиваться поставленных целей военным путем.