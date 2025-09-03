Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 22:37

Ученые раскрыли, почему стало модно выбирать для отношений некрасивых людей

ПНИПУ: шрекинг набирает популярность в отношениях у зумеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди зумеров набирает популярность феномен под названием «шрекинг», который зародился из названия мультфильма «Шрек», заявила Газете.Ru Елена Расторгуева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук. По ее словам, это означает выбор в романтические партнеры людей, которые не соответствуют каким-то стандартам, например, не обладают ярко выраженной физической привлекательностью, как и главный персонаж картины.

Фактически речь идет о протесте против навязанных стандартов. Молодое поколение ищет подлинность и воспринимает «шрекинг» как аутентичный выбор, где чувство юмора, близость ценностей и личные качества важнее внешней картинки, — добавила специалист.

Тренд подчеркивает ценность внутреннего мира и тот факт, что доброта и ум важнее, чем внешняя оболочка, однако, как считают ученые ПНИПУ, он может таить и скрытые риски. Например, человек, выбирающий партнера «не под стать», может неосознанно вступать в отношения под гнетом одиночества или давлением общества, что формирует по итогу болезненную и тяжелую связь.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что каждый пятый россиянин (20%) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с такой женщиной. Большинство российских женщин (65%) также выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом, лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений.

Тем временем сексолог Дмитрий Гухман заявил, что мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречное тело, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более к хирургии, если для этого нет медицинских показаний. Он выразил уверенность, что истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.

отношения
зумеры
тренды
психология
