Ученые раскрыли, почему стало модно выбирать для отношений некрасивых людей

Среди зумеров набирает популярность феномен под названием «шрекинг», который зародился из названия мультфильма «Шрек», заявила Газете.Ru Елена Расторгуева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук. По ее словам, это означает выбор в романтические партнеры людей, которые не соответствуют каким-то стандартам, например, не обладают ярко выраженной физической привлекательностью, как и главный персонаж картины.

Фактически речь идет о протесте против навязанных стандартов. Молодое поколение ищет подлинность и воспринимает «шрекинг» как аутентичный выбор, где чувство юмора, близость ценностей и личные качества важнее внешней картинки, — добавила специалист.

Тренд подчеркивает ценность внутреннего мира и тот факт, что доброта и ум важнее, чем внешняя оболочка, однако, как считают ученые ПНИПУ, он может таить и скрытые риски. Например, человек, выбирающий партнера «не под стать», может неосознанно вступать в отношения под гнетом одиночества или давлением общества, что формирует по итогу болезненную и тяжелую связь.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что каждый пятый россиянин (20%) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с такой женщиной. Большинство российских женщин (65%) также выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом, лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений.

Тем временем сексолог Дмитрий Гухман заявил, что мужчина влюбляется в женщину целиком, а не в ее безупречное тело, поэтому не стоит прибегать к интимной косметологии и тем более к хирургии, если для этого нет медицинских показаний. Он выразил уверенность, что истинная сексуальность базируется на дружбе и взаимоуважении.