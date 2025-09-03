Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:09

Психолог объяснила популярность тренда bedrotting среди зумеров

Психолог Кноблох: зумеры выбрали тренд bedrotting из-за заботы о себе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современная молодежь не хочет напрягаться, однако это не связано с ленью, заявила психолог Екатерина Кноблох, комментируя популярный тренд bedrotting, когда юноши и девушки проводят свободное время в кровати. По ее словам, которые приводит телеканал 360.ru, на фоне изменения ценностей зумеры выбирают заботиться о себе, отказываясь от необходимости быть продуктивными.

Раньше людям прививали необходимость эффективности в работе. Надо было просыпаться в пять утра, медитировать, делать зарядку, в шесть часов пойти в зал и завоевать мир. Современное поколение отказывается от такого объема. Они выбирают творческий и лайтовый подход — что-то делать, не напрягаясь, — объяснила эксперт.

Ранее психолог Константин Никулин заявил, что входящий в моду способ восстановления bedrotting может стать плохой привычкой. Он предупредил, что мозг при этом может отказаться концентрироваться на решении важных задач и требовать отдыха даже без нагрузки.

Россия
психологи
зумеры
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.