Психолог объяснила популярность тренда bedrotting среди зумеров

Современная молодежь не хочет напрягаться, однако это не связано с ленью, заявила психолог Екатерина Кноблох, комментируя популярный тренд bedrotting, когда юноши и девушки проводят свободное время в кровати. По ее словам, которые приводит телеканал 360.ru, на фоне изменения ценностей зумеры выбирают заботиться о себе, отказываясь от необходимости быть продуктивными.

Раньше людям прививали необходимость эффективности в работе. Надо было просыпаться в пять утра, медитировать, делать зарядку, в шесть часов пойти в зал и завоевать мир. Современное поколение отказывается от такого объема. Они выбирают творческий и лайтовый подход — что-то делать, не напрягаясь, — объяснила эксперт.

Ранее психолог Константин Никулин заявил, что входящий в моду способ восстановления bedrotting может стать плохой привычкой. Он предупредил, что мозг при этом может отказаться концентрироваться на решении важных задач и требовать отдыха даже без нагрузки.