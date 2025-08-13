Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:31

Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха

Психолог Никулин заявил, что лежание в кровати может стать плохой привычкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Входящий в моду способ восстановления bedrotting (лежание в кровати), может стать плохой привычкой, заявил психолог Константин Никулин. В беседе с «Москвой 24» он предупредил, что мозг при этом может отказаться концентрироваться на решении важных задач и требовать отдыха даже без нагрузки.

Если злоупотреблять ленью и отдыхом, со временем это может привести к тому, что мозг не будет концентрироваться на решении важных задач, но при этом заявлять об усталости даже без нагрузки и требовать отдыха, — предупредил специалист.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.

психологи
привычки
врачи
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вучич больше не хочет быть президентом Сербии
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.