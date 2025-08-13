Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха

Входящий в моду способ восстановления bedrotting (лежание в кровати), может стать плохой привычкой, заявил психолог Константин Никулин. В беседе с «Москвой 24» он предупредил, что мозг при этом может отказаться концентрироваться на решении важных задач и требовать отдыха даже без нагрузки.

Если злоупотреблять ленью и отдыхом, со временем это может привести к тому, что мозг не будет концентрироваться на решении важных задач, но при этом заявлять об усталости даже без нагрузки и требовать отдыха, — предупредил специалист.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.