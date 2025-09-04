Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 21:51

Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов

Герман Греф признался в регулярных звонках мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главе Сбербанка Герману Грефу по-прежнему звонят телефонные мошенники, передает телеканал «Россия 1». По его словам, ситуация сохраняется, несмотря на использование защитных систем, разработанных в банке.

Звонили, конечно, и продолжают звонить, но у меня стоят все наши системы защиты, поэтому я, как правило, не реагирую. Но я получаю на мейлы иногда всю эту переписку, — поделился Греф.

Предприниматель отметил, что в подобных случаях старается не открывать подозрительные письма и не вступать в контакт с мошенниками. Он также подчеркнул, что в Сбербанке сотрудники проходят регулярные тренировки по противодействию фишинговым атакам.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что предложения быстрого решения проблем часто являются мошенническими схемами. По его словам, злоумышленники намеренно создают иллюзию срочности, выдавая себя за сотрудников различных организаций и требуя предоплату или доступ к банковским данным.

Как отметил эксперт, подобные действия подпадают под статью 159 УК РФ с наказанием до 10 лет лишения свободы. Для защиты он порекомендовал проверять легитимность услуг через официальные документы и не использовать иностранные мессенджеры для передачи конфиденциальной информации.

Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
