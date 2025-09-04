Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 22:46

Более 100 жильцов дома с трещиной в Астрахани эвакуировали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 100 жильцов многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани экстренно эвакуировали, сообщает ТАСС. По информации агентства, предварительно, из-за трещины в стене.

Как говорила одна из жительниц дома, процедуру проводили сотрудники МЧС России, во дворе находятся сотрудники скорой помощи. Также, как пишут журналисты, на месте находится заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин.

Ранее в Астрахани частично обрушился дом. Здание оцепили, на месте работали 207 специалистов, 50 единиц техники, в том числе три кинологических расчета. Один маломобильный житель соседнего подъезда был госпитализирован из-за стресса, было разобрано и вывезено 60 кубометров обломков и мусора.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Глава региона Игорь Бабушкин передавал, что часть квартир была расселена, для временного размещения людей был открыт пункт в школе № 8.

Дом на улице Ляхова, построенный в 1962 году, еще в прошлом году был официально признан аварийным. По данным оперативных служб, расселение жильцов так и не было организовано.

Астрахань
дома
эвакуация
МЧС
