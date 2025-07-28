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28 июля 2025 в 20:06

Власти рассказали, смогут ли жильцы дома в Астрахани вернуться в квартиры

Жильцы пострадавшего в Астрахани дома вернутся в квартиры после разбора завалов

Сотрудники МЧС России во время разбора завалов в результате обрушения части жилого дома в Астрахани Сотрудники МЧС России во время разбора завалов в результате обрушения части жилого дома в Астрахани Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Жильцам дома, который частично обрушился в Астрахани, могут разрешить пройти в квартиры после разбора завалов, сообщили в администрации губернатора Астраханской области. В настоящее время дом оцеплен, на месте работают 207 специалистов, 50 единиц техники, в том числе три кинологических расчета.

Как только завершится разбор завалов, будет решение по допуску в квартиры людей, — сказали в пресс-службе.

Обрушение подъезда произошло утром 28 июля. Один маломобильный житель соседнего подъезда был госпитализирован из-за стресса. На данный момент разобрано и вывезено 60 кубометров обломков и мусора.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Глава региона Игорь Бабушкин сообщил, что часть квартир была расселена. Он уточнил, что для временного размещения людей был открыт пункт в школе № 8.

Дом на улице Ляхова, построенный в 1962 году, еще в прошлом году был официально признан аварийным. По данным оперативных служб, расселение жильцов так и не было организовано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).

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