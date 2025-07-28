СК возбудил дело из-за обрушившегося подъезда в Астрахани

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части подъезда жилого дома в Астрахани, сообщает региональное управление СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности), — сказано в публикации.

Обрушение произошло утром 28 июля. Пострадали минимум три человека. Их состояние не уточняется. Спасатели продолжают поиск людей, возможно оставшихся под завалами.

Пятиэтажный жилой дом на улице Ляхова в Ленинском районе Астрахани, построенный в 1962 году, еще в прошлом году был официально признан аварийным. По данным оперативных служб, расселение жильцов так и не было организовано.

Как считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в частичном обрушении пятиэтажки могут быть виновны местные власти. По ее словам, в городе наблюдается целый комплекс проблем, связанный с содержанием жилья.