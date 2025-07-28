В Госдуме назвали вероятного виновника обрушения многоэтажки в Астрахани

В частичном обрушении пятиэтажного дома в Астрахани могут быть виновны местные власти, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в городе наблюдается целый комплекс проблем, связанный с содержанием жилья.

Я думаю, что правоохранительные органы решат, что это (обрушение дома в Астрахани. — NEWS.ru) целиком и полностью ответственность местных властей. Если они проворонили эту ситуацию, будет уголовное дело. Хотя, конечно, в Астрахани целый комплекс проблем с подземными и сточными водами, с канализацией. В домах не очень хорошего состояния подмываются фундаменты. То есть много проблем, которые возникли во многом по вине местных властей, — сказала Разворотнева.

Ранее местная жительница рассказала, что в доме в Астрахани, где произошло частичное обрушение подъезда, регулярно прорывало трубы. По ее словам, подвал часто затапливало, вода стояла по колено, однако сотрудники Водоканала не реагировали на жалобы жильцов аварийной многоэтажки. При этом, уточнила она, спасатели выезжали на место.