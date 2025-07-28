Раскрыты тревожные подробности об обрушившейся в Астрахани многоэтажке Обрушившийся в Астрахани пятиэтажный дом признали аварийным еще в 2024 году

Пятиэтажный жилой дом в Астрахани, где произошло частичное обрушение подъезда, еще в прошлом году был официально признан аварийным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. При этом расселение жильцов так и не было организовано.

В прошлом году дом был признан аварийным. Он до сих пор не расселен, — сказал источник.

Инцидент произошел на улице Ляхова в Ленинском районе Астрахани 28 июля. В доме, построенном в 1962 году, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Как сообщили в МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Спасатели разбирают завалы, эвакуируют жильцов и ведут поиск возможных пострадавших. Всего в доме три подъезда. В здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

Ранее сообщалось, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в саратовской многоэтажке. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек.