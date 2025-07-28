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28 июля 2025 в 19:06

В Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня после обрушения дома

Обрушение подъезда жилого дома в Астрахани Обрушение подъезда жилого дома в Астрахани Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

В Астрахани ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома, сообщил журналистам губернатор области Игорь Бабушкин. По его словам, которые приводит ТАСС, благодаря этому пострадавшие жильцы смогут получить выплаты в размере 15 675 рублей.

Городскими властями принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей, — сказал он.

Бабушкин добавил, что власти приняли решение о компенсациях за полностью или частично утраченное имущество. По его словам, средства на выплаты будут выделены из муниципального бюджета.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома в Астрахани. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).

Обрушение произошло утром 28 июля. Пострадали минимум три человека. Их состояние не уточняется. Спасатели продолжают поиск людей, возможно оставшихся под завалами.

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