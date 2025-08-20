Ортодонт предупредила, чем грозит стискивание зубов во время спорта

Непроизвольное стискивание зубов во время спорта или работы чревато микротрещинами в эмали, заявила РИАМО ортодонт Марьяна Барагунова. Дело в том, что при так называемом бруксизме создается повышенная нагрузка на челюсть и жевательные мышцы.

При регулярном сильном стискивании зубов возникают микротрещины в эмали, повышается ее стираемость, развивается гиперчувствительность. Постоянное напряжение мышц челюсти провоцирует дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, которая сопровождается щелчками, болью и ограничением движений, — предупредила Барагунова.

Врач отметила, что перенапряжение жевательных мышц может привести к головным болям. Также не исключено ощущение усталости в области лица и челюстей.

Стоматолог Татьяна Балова заявила, что дискомфорт и неприятный запах изо рта по утрам может появляться из-за недостаточного ухода за полостью рта. На зубах может скапливаться налет и провоцировать возникновение проблемы.