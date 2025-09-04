Греф заявил о «переукреплении» рубля

Рубль сейчас «переукрепился», не стоит ожидать его дальнейшего укрепления, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». По его словам, к концу года курс может ослабнуть до 85–90 рублей.

Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля, — отметил он.

До этого глава Сбербанка указал, что охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал 2025 года выглядит как техническая стагнация. Происходящее подтверждается темпом роста ВВП, добавил он.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике, подчеркнул он.

Тем временем первый заместитель ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин информировал, что на следующем заседании ЦБ РФ необходимо снизить ключевую ставку до 16%. При этом, заключил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%.