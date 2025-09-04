Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 21:37

Источник в окружении Ефремова назвал настоящую причину его развода с женой

Источник в окружении Ефремова: отношения артиста с женой закончились 8 лет назад

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Источник из близкого окружения народного артиста России Михаила Ефремова на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что проблемы актера с женой Софией «начались не вчера» и даже не после возвращения актера из мест лишения свободы. По словам инсайдера, это случилось более восьми лет назад, когда артист «закрутил роман» с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой.

Еще до попадания Ефремова в тюрьму они с женой достаточно долго не жили вместе. Точнее, он то возвращался, то уходил к любовнице, жена была в курсе их отношений. Но закрывала глаза на Мишины романы и пьянки, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что Ефремов официально оформил развод со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. По информации журналистов, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода. Сам актер и его представители пока не подтвердили информацию о разводе.

Жена Ефремова отказалась отвечать на слухи о разрыве. Так она прокомментировала сообщения СМИ о расставании с мужем из-за постоянных конфликтов.

Михаил Ефремов
разводы
артисты
шоу-бизнес
Виктория Катаева
В. Катаева
