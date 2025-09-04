Саммит ШОС — 2025
Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Калуги. Меры были приняты также в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что новый международный авиатерминал, открытый при участии президента России Владимира Путина, станет драйвером развития региона. По его словам, терминал пропускной способностью 600 человек в час рассчитан на обслуживание до миллиона пассажиров ежегодно. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей.

Кроме того, Путин запустил восемь инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, включая Тихоокеанскую железную дорогу, реконструированный участок трассы «Уссури», транспортно-логистический центр «Артем» и площадку технопарка «Русский». Эти проекты способствуют развитию макрорегиона.

