Аэропорт Волгограда приостановил работу В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Калуги. Меры были приняты также в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

