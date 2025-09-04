Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 01:33

Самолеты перестали летать над одним российским регионом

Росавиация: аэропорт Волгограда начал работать с ограничениями

Самолеты МС-21 Самолеты МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Волгограда и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснил он.

Ранее стало известно, что аэропорт Самары временно переставал принимать и отправлять рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. Как указал представитель Росавиации, через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

Кроме того, аэропорт Уфы недавно приостановил работу. В целях безопасности воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

До этого рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не смог вылететь из-за технических проблем с двигателями. Первоначально вылет был запланирован в 6:30 утра, но его перенесли из-за неисправности двигателя первого лайнера. Для выполнения рейса был подготовлен резервный самолет, однако у него также был обнаружен отказ двигателя.

аэропорты
самолеты
рейсы
Волгоград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что происходило в пропавшую минуту дела Эпштейна
Стало известно, на что россияне резко начали тратить больше денег
Саркози назвал главную историческую ошибку Франции
Мучительная агония ЕС: почему Европа не переживет усиление БРИКС и ШОС
Россиянина убили на фестивале в США: что произошло, расследование
Самолеты перестали летать над одним российским регионом
Больше 10 тысяч человек пожаловались на сбой в работе популярной соцсети
Автомобили перестали пускать на Крымский мост
«Она на пляже, муж в больнице»: что происходит с Петросяном, где Брухунова
«Он это серьезно?»: во Франции осудили Макрона из-за слов в адрес России
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией
Зеленский признал, что «коалиция желающих» выглядит теоретической
Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова
«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания
Крушение фуникулера унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ
Трамп признался, что посмотрел одно мероприятие с участием Путина
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.