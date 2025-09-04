Самолеты перестали летать над одним российским регионом

В аэропортах Волгограда и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснил он.

Ранее стало известно, что аэропорт Самары временно переставал принимать и отправлять рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. Как указал представитель Росавиации, через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

Кроме того, аэропорт Уфы недавно приостановил работу. В целях безопасности воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

До этого рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не смог вылететь из-за технических проблем с двигателями. Первоначально вылет был запланирован в 6:30 утра, но его перенесли из-за неисправности двигателя первого лайнера. Для выполнения рейса был подготовлен резервный самолет, однако у него также был обнаружен отказ двигателя.