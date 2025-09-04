Еще один российский аэропорт прекратил работу Росавиация: аэропорт Сочи временно прекратил прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры были инициированы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — пояснил Кореняко.

Ранее в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Артем Кореняко уточнил, это нужно для обеспечения безопасности.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. Как указал представитель Росавиации, через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

До этого в Татарстане учебный самолет потерпел крушение на территории частного дома под Казанью, зацепив линию электропередачи. На опубликованных свидетелями кадрах видны горящие обломки воздушного судна и повреждения жилого строения. Данных о пострадавших на момент публикации не поступало.

Тем временем в аэропорту Саутенд под Лондоном произошел серьезный инцидент с бизнесджетом Beechcraft King Air B200. Двухмоторный самолет рухнул через мгновение после отрыва от полосы.