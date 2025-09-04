Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после болезни Кейт Миддлтон посетила музей в Лондоне с новой прической

Принцесса Уэльская, перенесшая рак, вернулась к рабочим обязанностям после летних каникул, передает издание Daily Mail. 4 сентября Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания в Лондоне, где внимание публики привлекла резкая смена имиджа супруги наследника престола.

Для выхода на публику принцесса Уэльская выбрала светлую блузку, темно-зеленые брюки и пиджак, дополнив образ лоферами с кисточками. Однако главной темой обсуждения стала ее новая прическа: волосы стали заметно светлее, что вызвало оживленные дискуссии среди поклонников. Некоторые из них предположили, что Кейт могла появиться в парике.

Ранее стало известно о критическом ухудшении состояния Миддлтон: ее вес снизился до 41 килограмма. Владеющие информацией источники указали на отсутствие аппетита и мышечного тонуса, что вызвало опасения рецидива рака после завершения лечения в сентябре 2024 года.

До этого The Sun сообщило о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) из-за ухудшения ее здоровья. По данным источника, переезд позволит им оставить «плохие воспоминания» и начать новую главу жизни после тяжелого периода лечения.