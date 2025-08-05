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05 августа 2025 в 10:28

«Случился рецидив»: Кейт Миддлтон похудела до критической отметки

Объявившая о ремиссии Кейт Миддлтон похудела до 41 килограмма

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вновь вызывает опасения, поскольку ее вес снизился до критических 41 килограмма, сообщает Radar Online со ссылкой на источники. По их информации, у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно худеет.

Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. <…> Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса, — отметили собеседники издания.

По их словам, у Миддлтон всегда была спортивная фигура, но сейчас «она далека от этого». Принцесса Уэльская в начале сентября 2024 года завершила курс лечения от рака. Она признавалась, что предшествовавшие этому девять месяцев были тяжелейшим испытанием не только для нее самой, но и для всей семьи.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с необходимостью поиска новых профессиональных проектов после прекращения сотрудничества со стриминговой платформой Netflix. Как считают инсайдеры, расторжение контракта на $100 млн (8,1 млрд рублей) с ней и принцем Гарри поставило пару в сложное финансовое положение.

Кейт Миддлтон
рак
Великобритания
королевская семья
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