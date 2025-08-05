«Случился рецидив»: Кейт Миддлтон похудела до критической отметки

Состояние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вновь вызывает опасения, поскольку ее вес снизился до критических 41 килограмма, сообщает Radar Online со ссылкой на источники. По их информации, у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно худеет.

Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. <…> Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса, — отметили собеседники издания.

По их словам, у Миддлтон всегда была спортивная фигура, но сейчас «она далека от этого». Принцесса Уэльская в начале сентября 2024 года завершила курс лечения от рака. Она признавалась, что предшествовавшие этому девять месяцев были тяжелейшим испытанием не только для нее самой, но и для всей семьи.

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