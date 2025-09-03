Раскрыто, сколько жителей Курской области продолжает удерживать Украина

На Украине остаются 23 жителя Курской области, которых ВСУ насильно переместили туда, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании рабочей группы в Госдуме. Она уточнила, что власти предпринимают усилия для возвращения граждан. Заседание транслируется на сайте ГД.

Еще восемь курян вернулись [в ходе последнего обмена в августе], 23 осталось. Мы за них боремся, и нам удастся вернуть их, — заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, речь идет о жителях приграничных районов, которые оказались на территории Украины во время временной оккупации. Процесс возвращения проходит в рамках гуманитарного взаимодействия.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что Москва и Киев могут приступить к обмену гражданскими лицами после установления перемирия. Он также предположил, что при соответствующем решении политического и военного руководства РФ такие обмены начнутся раньше.

24 августа был организован обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на родину вернулись российские военнослужащие. Освобожденных бойцов ВС РФ сначала доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.