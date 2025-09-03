Непомнящий дал прогноз на матч Россия — Иордания Непомнящий: Иордания не будет мальчиками для битья, Россия выиграет в 2-3 мяча

Сборная Иордании по футболу не будет мальчиками для битья в предстоящем матче против российской национальной команды, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. Специалист выразил мнение, что коллектив Валерия Карпина одержит победу с разницей в два-три мяча.

Независимо от уровня команды сборная должна жить, существовать и играть. Не могу поставить Иорданию в один ряд с тем же Катаром, к сожалению. Но все-таки они не совсем мальчики для битья. Я считаю, что игра закончится победой России с преимуществом в два-три мяча, — сказал Непомнящий.

Игра сборной России против Иордании состоится 4 сентября. Через несколько дней — 7 сентября — российская сборная сыграет в Эр-Райяне с командой Катара. Сборная Иордании по футболу прилетела в Москву в воскресенье, 31 августа.

Ранее Александр Мостовой заявил, что в отличие команд, как Гренада, Куба и Таиланд, сборные Иордании и Катара находятся в первой сотне рейтинга FIFA. По его словам, эти соперники выглядят сильнее, но ожиданий от ближайших матчей национальной команды никаких нет.