«Нет ожиданий»: Мостовой о матчах сборной России против Иордании и Катара

Сборные Иордании и Катара находятся в первой сотне рейтинга FIFA в отличие от таких команд, как Гренада, Куба и Таиланд, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его словам, эти соперники выглядят сильнее, но ожиданий от ближайших матчей национальной команды никаких нет. Мостовой отметил, что сборная России должна спокойно обыгрывать и Иорданию, и Катар.

Уже хорошо, что хоть соперники по рейтингу находятся в первой сотне рейтинга FIFA. Катар играл на чемпионате мира. Нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Должны быть спокойные победы в двух матчах. Сами понимаете, это команды из второй половины сотни. На фоне «грандиозных» успехов и побед над сборными Гренады, Кубы, Таиланда это уже более-менее нормально, — сказал Мостовой.

Он добавил, что в октябре и ноябре сборная России сыграет против южноамериканских команд, а именно Перу, Чили и Боливией. Однако, по словам Мостового, не факт, что они приедут в сильнейшем составе.

Игра сборной России против Иордании состоится 4 сентября. Через несколько дней — 7 сентября — российская сборная сыграет в Эр-Райяне с командой Катара. Сборная Иордании по футболу прилетела в Москву в воскресенье, 31 августа.