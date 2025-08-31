Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч Сборная Иордании по футболу прибыла в Москву на матч с командой России

Сборная Иордании по футболу прилетела в Москву в воскресенье, 31 августа, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что в ближайшие несколько дней команда будет готовиться к товарищескому матчу против сборной России.

Игра между командами состоится 4 сентября. Через несколько дней — 7 сентября — российская сборная сыграет в Эр-Райяне с командой Катара.

Ранее пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха заявил, что сборная королевства по футболу проведет матч против России, несмотря на требование Украины отменить товарищескую игру. По его словам, организация не собирается менять свои планы.

Тем временем стало известно, что сборная России по футболу в ноябре проведет два товарищеских матча — с командами Чили и Перу. Так, 12 ноября российская команда под руководством Валерия Карпина встретится с перуанцами в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет против чилийцев в Сочи на стадионе «Фишт». Сами сборные Чили и Перу также договорились о футбольном матче между собой, который состоится 18 ноября.