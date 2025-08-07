Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Иордания отклонила требование Украины отменить футбольный матч с Россией

Сборная Иордании по футболу проведет матч против России, несмотря на требование Украины отменить товарищескую игру, заявил Metaratings пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха. По его словам, организация не собирается менять свои планы.

Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы всё так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится, — сказал Аль-Заха.

Встреча команд России и Иордании пройдет 4 сентября. Точная локация будет объявлена дополнительно. Сборная Иордании впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира - 2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций, Азиатской конфедерации футбола и Федерации футбола Иордании с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании — документ опубликован на сайте ведомства. В организации считают, что участие в игре с российской сборной противоречит позиции международных футбольных структур.

