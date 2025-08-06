Украина призвала отменить матч России с Иорданией

Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций, Азиатской конфедерации футбола и Федерации футбола Иордании с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании — документ опубликован на сайте ведомства. В организации считают, что участие в игре с российской сборной противоречит позиции международных футбольных структур.

В заявлении УАФ говорится, что проведение матча якобы нарушает запрет на участие российских команд в международных турнирах и не соответствует заявленным принципам солидарности и гуманизма, которых, по мнению украинской стороны, придерживается мировое футбольное сообщество.

Тем не менее Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч между сборными России и Иордании запланирован на 4 сентября. Точная локация будет объявлена дополнительно.

Ранее стало известно, что 7 сентября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара в Эр-Райяне. Игра состоится на стадионе «Аль-Садд».