Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 21:03

Украина призвала отменить матч России с Иорданией

УАФ призвала отменить футбольный матч России и Иордании 4 сентября

Игроки сборной России по футболу Игроки сборной России по футболу Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций, Азиатской конфедерации футбола и Федерации футбола Иордании с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании — документ опубликован на сайте ведомства. В организации считают, что участие в игре с российской сборной противоречит позиции международных футбольных структур.

В заявлении УАФ говорится, что проведение матча якобы нарушает запрет на участие российских команд в международных турнирах и не соответствует заявленным принципам солидарности и гуманизма, которых, по мнению украинской стороны, придерживается мировое футбольное сообщество.

Тем не менее Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч между сборными России и Иордании запланирован на 4 сентября. Точная локация будет объявлена дополнительно.

Ранее стало известно, что 7 сентября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара в Эр-Райяне. Игра состоится на стадионе «Аль-Садд».

Украина
ФИФА
Россия
Иордания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.