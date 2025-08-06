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06 августа 2025 в 12:10

Объявлен соперник сборной России по футболу в выездной сентябрьской встрече

Сборная России по футболу сыграет с Катаром 7 сентября в Эр-Райяне

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время товарищеского матча по футболу Игроки сборной России радуются забитому мячу во время товарищеского матча по футболу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне, сообщает ТАСС. Встреча состоится на стадионе «Аль-Садд». Перед этим, 4 сентября, российская команда также проведет домашнюю игру против сборной Иордании.

Ранее капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что мечтает снова сыграть за сборную Бразилии, несмотря на наличие российского гражданства. Защитник подчеркнул, что будет стараться демонстрировать высокий уровень в РПЛ, чтобы привлечь внимание тренерского штаба своей национальной команды.

До этого «Ахмат» объявил об отставке главного тренера Александра Сторожука после трех поражений подряд в старте РПЛ. Клуб находится в зоне вылета, а новый наставник должен подготовить команду к матчу против «Зенита». Сторожук возглавил команду перед началом сезона, но не смог набрать ни одного очка.

Позднее стало известно, что «Ахмат» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Специалист уже знаком с клубом, проработав там в 2013–2014 годах. После ухода из сборной Казахстана Черчесов остается свободным агентом, а его последним клубным опытом был «Ференцварош».

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