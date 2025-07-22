Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 16:32

Капитан «Зенита» заявил, что не планирует играть за сборную России

Имеющий паспорт РФ футболист Сантос заявил, что мечтает снова играть за Бразилию

Дуглас Сантос Дуглас Сантос Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Капитан и лидер санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил Metaratings, что не теряет надежду сыграть за сборную Бразилии. Так защитник ответил на вопрос о планах выступить за российскую национальную команду. У бразильца есть российское гражданство.

Я уже был олимпийским чемпионом, и, как для любого бразильского футболиста, одна из главных мечт в жизни – оказаться в футболке сборной Бразилии на поле. <...> Пока эта мечта жива во мне, я буду прикладывать все усилия в играх за «Зенит» и стараться проявлять себя самым лучшим образом, чтобы однажды реализовать мечту по возвращению в сборную Бразилии, — сказал Сантос.

Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года. Игрок имеет возможность выступать за сборную России. В марте главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Сантоса в расширенный список футболистов на матчи с Гренадой и Замбией, однако в итоговую заявку защитник не попал.

Ранее сообщалось, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/26 составит 20 млрд рублей. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

ФК Зенит
Сборная России по футболу
футболисты
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи погибших бойцов ВСУ взбунтовались. Зеленскому придет конец?
Инфекционист раскрыла, кому грозит заражение бактерией Vibrio
Военэксперт ответил, зачем ВСУ могут оттягивать резервы под Павлоград
Лавров уличил Европу в «международном оборзении»
Военкоры увидели оптимистичный сигнал в переброске техники ВСУ
В Госдуме назвали Сырского изменником Родины
Адвокат раскрыл новый поворот в задержании сотрудников Baza
Школьница изрезала свою бабушку ножом из-за смартфона
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Попытка прорыва и битва за Зеленый Гай: новости СВО на вечер 22 июля
В РПЦ оценили идею запретить движение сатанизма в России
Вестминстерскому дворцу предсказали незавидную судьбу Нотр-Дама
Психолог рассказала, как супругам достичь равновесия в отношениях
В Китае набирает популярность необычный способ борьбы с жарой
Пойманный на педофилии петербуржец попался на рассылке детского порно
Трампа обругали в прямом эфире американского телеканала
Юрист ответил, почему мигранты-насильники из Приморья получили низкие сроки
В Госдуме выразили недоумение по поводу операции младенцу на дому
Прокуратура Приморья не согласилась с приговором мигрантам-насильникам
В таксомоторной отрасли заявили о необходимости изменения законодательства
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.