Капитан «Зенита» заявил, что не планирует играть за сборную России Имеющий паспорт РФ футболист Сантос заявил, что мечтает снова играть за Бразилию

Капитан и лидер санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил Metaratings, что не теряет надежду сыграть за сборную Бразилии. Так защитник ответил на вопрос о планах выступить за российскую национальную команду. У бразильца есть российское гражданство.

Я уже был олимпийским чемпионом, и, как для любого бразильского футболиста, одна из главных мечт в жизни – оказаться в футболке сборной Бразилии на поле. <...> Пока эта мечта жива во мне, я буду прикладывать все усилия в играх за «Зенит» и стараться проявлять себя самым лучшим образом, чтобы однажды реализовать мечту по возвращению в сборную Бразилии, — сказал Сантос.

Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года. Игрок имеет возможность выступать за сборную России. В марте главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Сантоса в расширенный список футболистов на матчи с Гренадой и Замбией, однако в итоговую заявку защитник не попал.

Ранее сообщалось, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/26 составит 20 млрд рублей. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.