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22 июля 2025 в 11:48

Бюджет «Зенита» станет рекордным для российского спорта

РБК: бюджет «Зенита» в новом сезоне составит 20 млрд рублей

Игроки ФК «Зенит» Игроки ФК «Зенит» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бюджет петербургского футбольного клуба «Зенит» на сезон-2025/26 составит 20 млрд рублей, сообщает «РБК Спорт». Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

В клубе пояснили, что многое будет зависеть от рекламных показателей, а также результатов трансферной деятельности. Тем не менее издание узнало, что генеральный спонсор команды — компания «Газпром» — может вложить до 5 млрд рублей.

При этом наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — порядка 60%. Кроме того, клуб планирует нарастить доходы от матчей до 2 млрд рублей. Отмечается, что это доковидный показатель.

В прошлом сезоне бюджет «Зенита» составил 17 млрд рублей. По итогам года расходы клуба составили почти 21 млрд рублей, а доходы — 25 млрд рублей.

Тем временем бывший премьер-министр, член совета директоров и председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в России необходимо ввести потолок зарплат российских футболистов в национальном чемпионате. По его мнению, в российском футболе необходимы меры, аналогичные тем, что действуют в Континентальной хоккейной лиге. Там потолок зарплат составляет 900 млн рублей для каждого клуба.

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