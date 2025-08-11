Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь

В ноябре сборная России по футболу сыграет с Чили и Перу

Игроки сборной России Игроки сборной России Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по футболу в ноябре проведет два товарищеских матча — с командами Чили и Перу, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. 12 ноября российская команда под руководством Валерия Карпина встретится с перуанцами в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет против чилийцев в Сочи на стадионе «Фишт».

Матчи сборной России пройдут 12 и 15 ноября. Игра с Перу пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», встреча с Чили — в Сочи на стадионе «Фишт», — сказано в сообщении.

Сами сборные Чили и Перу также договорились о матче между собой, который состоится 18 ноября. По текущему рейтингу ФИФА Россия занимает 35-е место, Перу — 42-е, а Чили — 57-е.

Кроме того, осенью у российской сборной запланированы еще четыре товарищеских матча. Футболисты сыграют с Иорданией (4 сентября, место проведения в России пока не уточняется), Катаром (7 сентября, Эр-Райян), Ираном (10 октября, Волгоград) и Боливией (14 октября, Москва).

Ранее спортивный журналист Ягиз Сабунчоглу заявил, что французский «Пари Сен-Жермен» выступил инициатором возможного перехода российского вратаря Матвея Сафонова в стамбульский «Галатасарай». В турецкой команде заявили, что вариант с россиянином будет рассмотрен, если не удастся подписать более статусного вратаря, такого как Эдерсон из «Манчестер Сити».

