Футболист Сафонов может оказаться в турецком «Галатасарае»

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» предложило российского вратаря Матвея Сафонова турецкому клубу «Галатасарай». Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу на странице в соцсети Х.

В «Галатасарае» ответили, что рассмотрят возможность подписания контракта с Сафоновым, если им не удастся договориться с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном или другим высококлассным голкипером.

Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года, перейдя из «Краснодара», пишет ТАСС. В своем первом сезоне в новой команде он провел 17 матчей в различных турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ он стал чемпионом Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее в финале клубного чемпионата мира — 2025 «Челси» одержал уверенную победу над французским ПСЖ со счётом 3:0. Решающий матч прошёл в Ист-Ратерфорде, США. Дубль Коула Палмера и гол Жоао Педро принесли «аристократам» победу. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе и не провёл ни одного матча на турнире.