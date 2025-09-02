Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:49

Психолог рассказала, какие люди способны любить

Психолог Русинова: испытывать любовь способны зрелые и осознанные люди

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Испытывать любовь способны зрелые и осознанные люди, заявила психолог Елена Русинова. По ее словам, сказанным в интервью «Радио 1», современное поколение из-за незрелости называет влюбленностью чувство, которое испытывают к тем, кто удовлетворяет базовые потребности.

Любовь — это очень зрелое чувство, которое способны испытывать осознанные люди. Они себя понимают и принимают. Все остальное можно назвать созависимостью, когда человек находит кого-то похожего на своих маму или папу, которые удовлетворяли его детские потребности, — заявила психолог.

Русинова ранее заявила, что россиянки уделяют очень много внимания собственной внешности из-за иллюзии, что красота делает успешнее. Она подчеркнула, что это негативно влияет на самооценку.

До этого HR-эксперт, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что зумеры могут провоцировать конфликты на работе острыми высказываниями на политические темы. По ее словам, это обусловлено их категоричностью и привычкой высказывать все, что им не нравится.

