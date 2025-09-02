Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:29

Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями

Психолог Сальникова: письмо от руки помогает контролировать негативные эмоции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Письменная речь помогает контролировать негативные эмоции, заявила психолог Дарья Сальникова. По ее словам, сказанным в беседе с «Радио 1», чтобы стало легче, необходимо рассказать о своих эмоциях на бумаге.

Зачастую при эмоциях хочется сказать что-то неконструктивное, чтобы это не высказывать партнеру, можно написать письмо, выписать на листочке. То есть вы выплесните и оставите эмоции на бумаге, а дальше сможете конструктивно мыслить и выражать в словах свои задумки, — объяснила Сальникова.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что частый просмотр коротких роликов вызывает раздражительность, так как большое количество различных ярких стимулов утомляет мозг. По ее словам, увлечение рилсами также снижает способность удерживать внимание.

До этого психиатр Василий Шуров заявил, что несоответствие между идеальными образами жизни в социальных сетях и реальностью может спровоцировать у людей развитие депрессии. Это также чревато расстройствами пищевого поведения, тревогой и другими ментальными проблемами.

Россия
психологи
эмоции
упражнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Путин высказался об амбициях Украины попасть в НАТО
ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.