Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями

Письменная речь помогает контролировать негативные эмоции, заявила психолог Дарья Сальникова. По ее словам, сказанным в беседе с «Радио 1», чтобы стало легче, необходимо рассказать о своих эмоциях на бумаге.

Зачастую при эмоциях хочется сказать что-то неконструктивное, чтобы это не высказывать партнеру, можно написать письмо, выписать на листочке. То есть вы выплесните и оставите эмоции на бумаге, а дальше сможете конструктивно мыслить и выражать в словах свои задумки, — объяснила Сальникова.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что частый просмотр коротких роликов вызывает раздражительность, так как большое количество различных ярких стимулов утомляет мозг. По ее словам, увлечение рилсами также снижает способность удерживать внимание.

До этого психиатр Василий Шуров заявил, что несоответствие между идеальными образами жизни в социальных сетях и реальностью может спровоцировать у людей развитие депрессии. Это также чревато расстройствами пищевого поведения, тревогой и другими ментальными проблемами.