«Хочется сыграть с топ-сборными»: Булыкин оценил уровень Иордании и Катара Экс-футболист Булыкин: уровень Иордании и Катара не дотягивает до топ-сборных

Сборной России по футболу хотелось бы сыграть против топ-сборных, но сейчас это практически невозможно из-за международной обстановки, заявил NEWS.ru экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он заявил, что ждет побед в матчах против Иордании и Катара.

Уровень соперников не тот, который бы хотелось. Хочется сыграть с топ-сборными. Но сейчас это практически невозможно. Играем с теми, кто есть. Нужно показать красивую игру, обязательно выиграть и порадовать наших болельщиков, которые будут смотреть игры вне зависимости от клубных пристрастий и должны получить удовольствие от международных игр, которых в российском футболе, к сожалению, нет, — сказал Булыкин.

Игра сборной России против Иордании состоится 4 сентября. Через несколько дней — 7 сентября — российская сборная сыграет в Эр-Райяне с командой Катара.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что сборные Иордании и Катара находятся в первой сотне рейтинга FIFA в отличие от таких команд, как Гренада, Куба и Таиланд. По его словам, эти соперники выглядят сильнее, но ожиданий от ближайших матчей национальной команды никаких нет.