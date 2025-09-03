Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:08

Раскрыто, сколько хочет отсудить вдова убитого по приказу Фургала Булатова

Вдова убитого по приказу Фургала бизнесмена хочет отсудить 150 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вдова предпринимателя Олега Булатова, убитого по приказу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, направила иск о взыскании с него и других фигурантов компенсации морального вреда в размере 150 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Истица отметила тяжелые нравственные страдания, вызванные гибелью мужа.

Рассмотрение иска назначено на октябрь. Дочь погибшего предприняла попытку вступить в дело в качестве третьего лица, также заявив требования о компенсации. Однако суд, рассмотрев ходатайство Фургала, признал ее участие в процессе в данном статусе неправомерным, разъяснив при этом право на предъявление отдельного искового заявления.

Ранее ФССП России обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Общая сумма долга сформирована по десяти исполнительным производствам, инициированным с 2005 года, и включает невыплаченные налоги, пени, госпошлины, а также штрафы за нарушения законодательства об иноагентах. Ходорковский, находящийся за рубежом и объявленный в международный розыск, фигурирует в деле как ответчик.

Сергей Фургал
суды
компенсации
убийства
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.