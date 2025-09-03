Раскрыто, сколько хочет отсудить вдова убитого по приказу Фургала Булатова

Вдова предпринимателя Олега Булатова, убитого по приказу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, направила иск о взыскании с него и других фигурантов компенсации морального вреда в размере 150 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Истица отметила тяжелые нравственные страдания, вызванные гибелью мужа.

Рассмотрение иска назначено на октябрь. Дочь погибшего предприняла попытку вступить в дело в качестве третьего лица, также заявив требования о компенсации. Однако суд, рассмотрев ходатайство Фургала, признал ее участие в процессе в данном статусе неправомерным, разъяснив при этом право на предъявление отдельного искового заявления.

Ранее ФССП России обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей. Общая сумма долга сформирована по десяти исполнительным производствам, инициированным с 2005 года, и включает невыплаченные налоги, пени, госпошлины, а также штрафы за нарушения законодательства об иноагентах. Ходорковский, находящийся за рубежом и объявленный в международный розыск, фигурирует в деле как ответчик.