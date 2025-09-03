На Западе сравнили «слизанную» Украиной у России авиабомбу с оригиналом TWZ: ВСУ хотят снизить зависимость от поставок через аналог российских авиабомб

ВСУ хотят снизить зависимость от западных поставок с помощью аналога российских авиабомб с УМПК, пишет обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик. По его мнению, Украина этим оружием также рассчитывает создать проблемы российской ПВО.

Возможно, самое важное заключается в том, что эта разработка подчеркивает стремление Украины внедрять более современное отечественное оружие, снижая зависимость от западных поставок, — говорится в материале.

Ньюдик отмечает, что украинская авиабомба с неизвестным названием оснащена тем же комплектом подвесных крыльев, что и российская. Он добавил, что конструкция снаряда, повторяя российский оригинал, предполагает выдвижение крыльев после опрокидывания бомбы в воздухе вскоре после сброса. Судя по размерам самой бомбы, она может относиться к категории 500 кг.

Со ссылкой на украинские СМИ Ньюдик обратил внимание, что в ходе испытаний дальность применения составила 60 километров, тогда как, по его данным, у российской бомбы она достигает 74 километров. Резюмируя, он заявил, что неясно, чего украинской стороне удалось достичь на данный момент и каков точный статус боеготовности этого оружия.

Ранее сообщалось, что украинская копия управляемой авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции оснащена западной электроникой. Разработкой данного боеприпаса занимается конструкторское бюро «Медоед».