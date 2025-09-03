На Украине испытывают копию российского супероружия На Украине заметили МиГ-29 с аналогом российской авиабомбы с УМПК

На Украине проводятся испытания копии российской высокоточной авиабомбы, установленной на истребителе МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Война История Оружие». Украинская версия управляемой авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) оснащена западной электроникой. Разработкой данного боеприпаса занимается конструкторское бюро «Медоед».

Появившееся фото МиГ-29 с украинским УМПК не является свидетельством боевого применения, а представляет собой одно из испытаний, проведенных некоторое время назад. Модуль все еще находится на стадии испытаний, а разработчики ищут финансирование, поскольку государство не предоставляет спонсирование проекта.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщал, что российские фугасные авиабомбы способны эффективно уничтожать наиболее защищенные цели, включая укрепленные командные пункты. Он отметил, что иногда Вооруженные силы РФ применяют этот тип вооружения для поражения живой силы и бронированной техники противника.

Отдельно Кнутов сообщил, что Россия могла нанести удар по Одесской области фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции при условии предварительного уничтожения систем противовоздушной обороны на береговой линии региона. По его словам, после массированной атаки на военные объекты Украины под Одессой и ликвидации систем ПВО российская армия могла задействовать бомбардировщики Су-34 для нанесения ударов ФАБ.