Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:30

На Украине испытывают копию российского супероружия

На Украине заметили МиГ-29 с аналогом российской авиабомбы с УМПК

Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине проводятся испытания копии российской высокоточной авиабомбы, установленной на истребителе МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Война История Оружие». Украинская версия управляемой авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) оснащена западной электроникой. Разработкой данного боеприпаса занимается конструкторское бюро «Медоед».

Появившееся фото МиГ-29 с украинским УМПК не является свидетельством боевого применения, а представляет собой одно из испытаний, проведенных некоторое время назад. Модуль все еще находится на стадии испытаний, а разработчики ищут финансирование, поскольку государство не предоставляет спонсирование проекта.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщал, что российские фугасные авиабомбы способны эффективно уничтожать наиболее защищенные цели, включая укрепленные командные пункты. Он отметил, что иногда Вооруженные силы РФ применяют этот тип вооружения для поражения живой силы и бронированной техники противника.

Отдельно Кнутов сообщил, что Россия могла нанести удар по Одесской области фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции при условии предварительного уничтожения систем противовоздушной обороны на береговой линии региона. По его словам, после массированной атаки на военные объекты Украины под Одессой и ликвидации систем ПВО российская армия могла задействовать бомбардировщики Су-34 для нанесения ударов ФАБ.

авиабомбы
ВСУ
СВО
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.