Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы

Российские фугасные авиабомбы (ФАБ) способны уничтожать наиболее защищенные цели, в том числе укрепленные командные пункты, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что иногда армия РФ применяет этот тип вооружения для поражения живой силы и бронированной техники.

Обычно авиабомбы используют для разных целей, как правило, защищенных. В то же время на линии боевого соприкосновения мы иногда применяем ФАБ для поражения живой силы и бронированной техники, если это какие-то блиндажи, углубленные пункты управления или, например, подвалы частных домов. Например, частный трехэтажный дом и подвал с бетонными перекрытиями, а там размещается пункт управления. Тут, конечно, нужно использовать только фугасную авиабомбу и даже, возможно, более мощную ракету. То есть все зависит от того, что там находится. Если это командный пункт батальона и выше, то здесь применение ракет целесообразно, — отметил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ударами по портам в Одесской области российская армия уничтожила второй крупнейший логистический узел по поставке вооружения на Украину. Он подчеркнул, что самый большой хаб по передаче военной техники украинским военным находится в Польше.