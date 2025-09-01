День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 14:04

Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы

Военэксперт Кнутов: российские авиабомбы уничтожают укрепленные командные пункты

Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме Фото: РИА Новости

Российские фугасные авиабомбы (ФАБ) способны уничтожать наиболее защищенные цели, в том числе укрепленные командные пункты, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что иногда армия РФ применяет этот тип вооружения для поражения живой силы и бронированной техники.

Обычно авиабомбы используют для разных целей, как правило, защищенных. В то же время на линии боевого соприкосновения мы иногда применяем ФАБ для поражения живой силы и бронированной техники, если это какие-то блиндажи, углубленные пункты управления или, например, подвалы частных домов. Например, частный трехэтажный дом и подвал с бетонными перекрытиями, а там размещается пункт управления. Тут, конечно, нужно использовать только фугасную авиабомбу и даже, возможно, более мощную ракету. То есть все зависит от того, что там находится. Если это командный пункт батальона и выше, то здесь применение ракет целесообразно, — отметил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ударами по портам в Одесской области российская армия уничтожила второй крупнейший логистический узел по поставке вооружения на Украину. Он подчеркнул, что самый большой хаб по передаче военной техники украинским военным находится в Польше.

СВО
Россия
авиабомбы
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти школьницы на линейке 1 сентября
Кнайсль объяснила, что Трамп понял в разговоре с Путиным на Аляске
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.