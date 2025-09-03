Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:19

Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки

Сбербанк: понижение ключевой ставки на 2% будет разумным решением для экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понижение ключевой ставки на 2% станет разумным решением для российской экономики, заявил первый заместитель ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин на ВЭФ в студии «Известий». По его словам, к концу 2025 года ставка может упасть до 14-15%. Однако даже такой уровень, полагает Ведяхин, все еще считается «слишком сложным» для нового экономического цикла.

Чтобы запустить заново инвестиционный цикл для среднего проекта нужен год, 9 месяцев, 12 месяцев, для крупного от полутора до трех лет. И эти проекты делаются на ставке около 12% годовых, — поделился представитель Сбербанка.

Ведяхин уточнил, что для возобновления экономического цикла нужна ставка в размере 12% и ниже. Большинство крупных инвестиций стали нерентабельными именно из-за высоких ставок, подчеркнул он, напомнив, что многие проекты остановились или заморозились.

Ведяхин указал, что сейчас инфляция находится в диапазоне 4-6%, что близко к целевым значениям Центробанка. Одновременно с этим на рынке труда наблюдаются первые признаки охлаждения, что может показывать замедление экономики.

Ранее ЦБ пообещал рассмотреть возможность снижения ключевой ставки до 10,5% в 2026 году. Регулятор предложил три возможных сценария развития денежно-кредитной политики Банка России на ближайшие три года.

ключевая ставка
Сбербанк
инфляция
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Россиянам сообщили о росте кадастровой стоимости недвижимости в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.