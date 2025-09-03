Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки Сбербанк: понижение ключевой ставки на 2% будет разумным решением для экономики

Понижение ключевой ставки на 2% станет разумным решением для российской экономики, заявил первый заместитель ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин на ВЭФ в студии «Известий». По его словам, к концу 2025 года ставка может упасть до 14-15%. Однако даже такой уровень, полагает Ведяхин, все еще считается «слишком сложным» для нового экономического цикла.

Чтобы запустить заново инвестиционный цикл для среднего проекта нужен год, 9 месяцев, 12 месяцев, для крупного от полутора до трех лет. И эти проекты делаются на ставке около 12% годовых, — поделился представитель Сбербанка.

Ведяхин уточнил, что для возобновления экономического цикла нужна ставка в размере 12% и ниже. Большинство крупных инвестиций стали нерентабельными именно из-за высоких ставок, подчеркнул он, напомнив, что многие проекты остановились или заморозились.

Ведяхин указал, что сейчас инфляция находится в диапазоне 4-6%, что близко к целевым значениям Центробанка. Одновременно с этим на рынке труда наблюдаются первые признаки охлаждения, что может показывать замедление экономики.

Ранее ЦБ пообещал рассмотреть возможность снижения ключевой ставки до 10,5% в 2026 году. Регулятор предложил три возможных сценария развития денежно-кредитной политики Банка России на ближайшие три года.