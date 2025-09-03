Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 3 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Приморском крае, Самарской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «МегаФон», МТС, Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 3 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 3 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться онлайн-услугами и поисковыми системами, а также загрузить мобильные приложения и мессенджеры из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 3 сентября поступило от пользователей «МегаФона». Порядка 32% жалоб об отсутствии связи приходятся на Самарскую область, 16% — на Москву, 12% — на Приморский край, 6% — на Хабаровский край и Татарстан, 3% — на Сахалин, Санкт-Петербург, Красноярский край и Свердловскую область, 2% — на Башкирию и Краснодарский край, 1% — на Чувашию, Пермский и Камчатский края, Ростовскую, Вологодскую, Ульяновскую, Челябинскую, Саратовскую и Воронежскую области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Приморского и Алтайского краев, Самарской и Саратовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 3 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

Правительство Хабаровского края оповестило жителей, что 3 сентября, в день проведения парада в честь окончания Второй мировой войны, в некоторых районах возможны перебои в работе мобильного интернета.

«Временные ограничения на предоставление услуг сотовой связи всех мобильных операторов будут действовать в районах массового скопления людей и вблизи инфраструктурных объектов. Ограничения не распространятся на проводной интернет и Wi-Fi-сети», — говорится в сообщении.

В Ульяновской области 3 сентября был введен режим беспилотной опасности. В МЧС РФ предупредили жителей о возможном отключении мобильного интернета.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу, например 2G или 3G.

Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте. Также Минцифры согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить гражданам доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить», — заявили в пресс-службе оператора Т2.

