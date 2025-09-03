Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:19

Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу

В Саратове местный житель вытащил из кассы компьютерного клуба пять тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин украл пять тысяч рублей из кассы компьютерного клуба, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД. Отмечается, что перед этим он покурил вейп администратора.

В региональном управлении МВД сообщили, что в краже подозревается 20-летний житель областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили его личность. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном, объяснив, что украденные деньги потратил на ремонт телефона. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Ранее в Крыму москвич украл телефон у таксиста и выпрыгнул из машины на ходу. По данным полиции, с заявлением обратился 39-летний водитель, оценивший ущерб в 6,5 тысячи рублей. Во время поездки между пассажиром и таксистом возник конфликт. В какой-то момент мужчина выхватил смартфон с приборной панели и, не дожидаясь остановки, выпрыгнул из автомобиля.

Саратов
кражи
деньги
полиция
