Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу В Саратове местный житель вытащил из кассы компьютерного клуба пять тысяч рублей

Россиянин украл пять тысяч рублей из кассы компьютерного клуба, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД. Отмечается, что перед этим он покурил вейп администратора.

В региональном управлении МВД сообщили, что в краже подозревается 20-летний житель областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили его личность. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном, объяснив, что украденные деньги потратил на ремонт телефона. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

