Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу

Россиянин украл пять тысяч рублей из кассы компьютерного клуба, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД. Отмечается, что перед этим он покурил вейп администратора.
В региональном управлении МВД сообщили, что в краже подозревается 20-летний житель областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили его личность. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.
Злоумышленник признался в содеянном, объяснив, что украденные деньги потратил на ремонт телефона. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
Ранее в Крыму москвич украл телефон у таксиста и выпрыгнул из машины на ходу. По данным полиции, с заявлением обратился 39-летний водитель, оценивший ущерб в 6,5 тысячи рублей. Во время поездки между пассажиром и таксистом возник конфликт. В какой-то момент мужчина выхватил смартфон с приборной панели и, не дожидаясь остановки, выпрыгнул из автомобиля.