03 сентября 2025 в 12:19

Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар

Непомнящий: играть с Катаром на выезде будет тяжело, но фаворитом будет Россия

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Выездной матч против сборной России против национальной команды Катара будет интересным и сложным, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. Он отметил, что фаворитом встречи все равно является именно коллектив Валерия Карпина.

С Катаром будет гораздо сложнее, чем с Иорданией. Тем более игра на выезде. Мы выиграли у них всего один раз (из четырех. — NEWS.ru), но я все равно считаю, что россияне будут фаворитами. В этот раз удалось собрать оптимальный состав: и легионеры, и боевая молодежь. Будем надеяться, что впереди нас ждет свет в конце туннеля, — сказал Непомнящий.

Игра сборной России против Иордании состоится 4 сентября. Через несколько дней — 7 сентября — российская сборная сыграет в Эр-Райяне с командой Катара. Сборная Иордании по футболу прилетела в Москву в воскресенье, 31 августа.

Ранее Александр Мостовой заявил, что в отличие команд, как Гренада, Куба и Таиланд, сборные Иордании и Катара находятся в первой сотне рейтинга FIFA. По его словам, эти соперники выглядят сильнее, но ожиданий от ближайших матчей национальной команды никаких нет.

