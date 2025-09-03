Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:10

Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним

Захарова заявила, что Лавров говорил о реалистичности дипфейков с его участием

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил высокую степень правдоподобности дипфейков со своим участием, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарова. Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дипломат добавила, что ее руководитель отнесся к этим материалам серьезно.

Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: «Это же не я». Я говорю: «Не вы». Он говорит: «Но вроде как и я». Я говорю: «Вроде как, но не вы», — сказала Захарова.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин продемонстрировал реакцию министров на новое устройство для скрытой съемки. Он подходил к политикам и задавал вопрос об их отношении к очкам со встроенной камерой. Почти все опрошенные не проявили удивления подобными технологиями и спокойно отнеслись к факту съемки на незаметное устройство. Глава МИД России Сергей Лавров даже посоветовал журналисту не афишировать наличие включенной камеры.

До этого руководитель российского внешнеполитического ведомства направил письмо журналистке телеканала NBC с просьбой предоставить информацию о якобы совершенных Вооруженными силами России нарушениях гуманитарного права на Украине. Ответ на данное обращение так и не поступил от американской стороны.

МИД РФ
Сергей Лавров
Мария Захарова
дипломаты
дипфейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.