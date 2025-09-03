Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним Захарова заявила, что Лавров говорил о реалистичности дипфейков с его участием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил высокую степень правдоподобности дипфейков со своим участием, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарова. Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дипломат добавила, что ее руководитель отнесся к этим материалам серьезно.

Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: «Это же не я». Я говорю: «Не вы». Он говорит: «Но вроде как и я». Я говорю: «Вроде как, но не вы», — сказала Захарова.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин продемонстрировал реакцию министров на новое устройство для скрытой съемки. Он подходил к политикам и задавал вопрос об их отношении к очкам со встроенной камерой. Почти все опрошенные не проявили удивления подобными технологиями и спокойно отнеслись к факту съемки на незаметное устройство. Глава МИД России Сергей Лавров даже посоветовал журналисту не афишировать наличие включенной камеры.

До этого руководитель российского внешнеполитического ведомства направил письмо журналистке телеканала NBC с просьбой предоставить информацию о якобы совершенных Вооруженными силами России нарушениях гуманитарного права на Украине. Ответ на данное обращение так и не поступил от американской стороны.