Посольство Катара отреагировало на гибель трех дипломатов в Египте Погибшие в ДТП в Египте дипломаты оказались сотрудниками канцелярии эмира Катара

Погибшими в результате ДТП по дороге в египетский Шарм-эш-Шейх дипломатами оказались три сотрудника канцелярии эмира Катара, сообщило катарское посольство в Египте в соцсети Х. По его данным, делегация направлялась на переговоры.

Посольство государства Катар в Арабской республике Египет выражает сильную опечаленность гибелью трех сотрудников канцелярии эмира Катара в результате ДТП в Шарм-эш-Шейхе во время выполнения ими рабочей миссии, — говорится в сообщении.

По информации посольства, еще два члена делегации получили травмы и в настоящее время находятся на лечении в международном госпитале Шарм-эш-Шейха. Тела погибших и пострадавшие участники делегации будут доставлены в Катар специальным бортом в воскресенье. Предварительными причинами аварии называют превышение скорости и неисправность одного из колес.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что погибшие дипломаты входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение.