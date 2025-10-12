Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 11:50

Посольство Катара отреагировало на гибель трех дипломатов в Египте

Погибшие в ДТП в Египте дипломаты оказались сотрудниками канцелярии эмира Катара

Скорая помощь в Египте Скорая помощь в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погибшими в результате ДТП по дороге в египетский Шарм-эш-Шейх дипломатами оказались три сотрудника канцелярии эмира Катара, сообщило катарское посольство в Египте в соцсети Х. По его данным, делегация направлялась на переговоры.

Посольство государства Катар в Арабской республике Египет выражает сильную опечаленность гибелью трех сотрудников канцелярии эмира Катара в результате ДТП в Шарм-эш-Шейхе во время выполнения ими рабочей миссии, — говорится в сообщении.

По информации посольства, еще два члена делегации получили травмы и в настоящее время находятся на лечении в международном госпитале Шарм-эш-Шейха. Тела погибших и пострадавшие участники делегации будут доставлены в Катар специальным бортом в воскресенье. Предварительными причинами аварии называют превышение скорости и неисправность одного из колес.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что погибшие дипломаты входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение.

Египет
Катар
дипломаты
смерти
ДТП
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, прекращены ли контакты с США
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России привели подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.